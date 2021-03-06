Власти Калуги просят убрать автомобили с 8 улиц для вывоза снега

Ночью с 6 на 7 марта в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 8 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 до 06:00 с 6 на 7 марта:

- ул.Чичерина (от ул.Социалистическая до Воинского кладбища).



Вывоз снега днём 7 марта будет проводиться с 05.00 до 17.00 часов на следующих улицах:

-ул.Московская;

-ул.Рылеева;

-ул.Дзержинского;

-ул.Плеханова;

-ул.Болдина;

-ул.Марата;

-ул.Достоевского.