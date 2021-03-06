€ 80.12 0.42
Власти Калуги просят убрать автомобили с 8 улиц для вывоза снега
Ночью с 6 на 7 марта в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 8 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 до 06:00 с 6 на 7 марта:
- ул.Чичерина (от ул.Социалистическая до Воинского кладбища).
Вывоз снега днём 7 марта будет проводиться с 05.00 до 17.00 часов на следующих улицах:
-ул.Московская;
-ул.Рылеева;
-ул.Дзержинского;
-ул.Плеханова;
-ул.Болдина;
-ул.Марата;
-ул.Достоевского.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!