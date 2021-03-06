Владислав Шапша считает, что Малоярославцу нужна новая школа

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своих социальных сетях подвел итоги 2020 года для Малоярославецкого района.

Он отметил, что в муниципалитете открылся новый детский сад «Синяя птица», который назван в числе лучших в России центров развития детей.

В Малоярославецком районе в 2020 году также появились 2 новых ФАПа. По строительству жилья плановые объемы перевыполнены более чем в 1,5 раза. Хорошие результаты и в сельском хозяйстве. Один из них – открытие первой в районе роботизированной фермы «Рябцево».

Также Владислав Шапша считает, что Малоярославцу нужна новая большая школа. По словам губернатора, власти района уже сделали первые шаги к реализации этого проекта. И регион его поддержит.