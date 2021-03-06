В Калужской области за сутки 94 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 94 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 в субботу, 6 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 30 409.

Выздоровели еще 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 153 калужанина.

Зафиксировано 2 новых смертельных случая. В списке умерших 266 человек.

По всей России за сутки выявлены 11 022 случая коронавируса. За весь период - 4 312 181. Выписаны – 3 900 348. За последние сутки умерли 441 человек, за все время – 88 726.

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