В Калуге проверки собачников начнутся на Правом берегу 3 марта

В микрорайоне «Кошелев» на Правом берегу с 3 марта начнутся рейды административной комиссии, которая будет проверять соблюдение правил выгула собак. В среду, 3 марта, об этом сообщили в городской думе.

Работа комиссии начнется после многочисленных жалоб местных жителей. На нарушителей будут составлять протоколы.

В то же время на встрече с калужанами из этого района представители гордумы и компании-застройщика договорились обустроить отдельную территорию для выгула собак.

Также поднимался вопрос открытия полицейского участка в «Кошелеве».

По словам застройщика, есть договоренность по предоставлению помещения по улице Бориса Литвинчука, в районе будущего гаражного комплекса. Планируемые сроки появления полицейского участка – 2021 либо 2022 год.

Ранее мы сообщали, что с 1 марта в Калужской области вступили в силу новые правила содержания домашних животных.