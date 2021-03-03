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В Калуге проверки собачников начнутся на Правом берегу 3 марта
В микрорайоне «Кошелев» на Правом берегу с 3 марта начнутся рейды административной комиссии, которая будет проверять соблюдение правил выгула собак. В среду, 3 марта, об этом сообщили в городской думе.
Работа комиссии начнется после многочисленных жалоб местных жителей. На нарушителей будут составлять протоколы.
В то же время на встрече с калужанами из этого района представители гордумы и компании-застройщика договорились обустроить отдельную территорию для выгула собак.
Также поднимался вопрос открытия полицейского участка в «Кошелеве».
По словам застройщика, есть договоренность по предоставлению помещения по улице Бориса Литвинчука, в районе будущего гаражного комплекса. Планируемые сроки появления полицейского участка – 2021 либо 2022 год.
Ранее мы сообщали, что с 1 марта в Калужской области вступили в силу новые правила содержания домашних животных.
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