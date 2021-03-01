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В Калужской области новые правила содержания домашних животных вступили в силу 1 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2021 09:26 22 3613
В Калужской области новые правила содержания домашних животных вступили в силу 1 марта

С 1 марта 2021 года на территории Калужской области в силу вступают новые правила содержания домашних животных, которые касаются профилактики бешенства. Подробности сообщили в Калужской городской ветеринарной станции.

- Согласно новым ветеринарным правилам, при появлении у животного немотивированной агрессии или других признаков бешенства, таких как повышенная чувствительность к свету и шуму, пугливость, нарушение координации, слюнотечение, судороги и параличи, а также гибели питомца с указанными симптомами, владелец животного должен в течение 24 часов сообщить в государственную ветеринарную службу для проведения всех необходимых мероприятий, - поясняют специалисты.

Обратиться в государственную ветеринарную клинику в течение 12 часов владелец должен и в том случае, если его питомец без какой либо причины укусил другое животное или человека.

- После осмотра животное будет находиться на карантине под наблюдением ветеринарных врачей в течение 14 дней, после чего его вакцинируют против бешенства, если оно не было вакцинировано ранее, или с момента вакцинации прошло 180 дней и более, - отмечают в ветстанции. - Если у владельца имеются условия, исключающие возможность контакта его животного с другими животными и людьми, то питомец на время карантина сможет остаться дома.

Если бешенство будет выявлено на территории Калуги, устанавливаются строгие ограничения не менее чем на 60 дней, в том числе запрет на ввоз и вывоз животных, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с питомцами. В такой ситуации специалисты госветслужбы обойдут все дома на неблагополучной по бешенству территории и проведут вакцинацию против бешенства не вакцинированных ранее животных и животных, с момента вакцинации которых прошло более 180 дней.

Городская ветстанция отмечает, что в 2019 году на территории Калуги было зарегистрировано два случая бешенства у диких лисиц.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2021 09:26 22 3613
Тэги: общество животные
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