В Калужской области новые правила содержания домашних животных вступили в силу 1 марта

С 1 марта 2021 года на территории Калужской области в силу вступают новые правила содержания домашних животных, которые касаются профилактики бешенства. Подробности сообщили в Калужской городской ветеринарной станции.



- Согласно новым ветеринарным правилам, при появлении у животного немотивированной агрессии или других признаков бешенства, таких как повышенная чувствительность к свету и шуму, пугливость, нарушение координации, слюнотечение, судороги и параличи, а также гибели питомца с указанными симптомами, владелец животного должен в течение 24 часов сообщить в государственную ветеринарную службу для проведения всех необходимых мероприятий, - поясняют специалисты.



Обратиться в государственную ветеринарную клинику в течение 12 часов владелец должен и в том случае, если его питомец без какой либо причины укусил другое животное или человека.

- После осмотра животное будет находиться на карантине под наблюдением ветеринарных врачей в течение 14 дней, после чего его вакцинируют против бешенства, если оно не было вакцинировано ранее, или с момента вакцинации прошло 180 дней и более, - отмечают в ветстанции. - Если у владельца имеются условия, исключающие возможность контакта его животного с другими животными и людьми, то питомец на время карантина сможет остаться дома.



Если бешенство будет выявлено на территории Калуги, устанавливаются строгие ограничения не менее чем на 60 дней, в том числе запрет на ввоз и вывоз животных, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с питомцами. В такой ситуации специалисты госветслужбы обойдут все дома на неблагополучной по бешенству территории и проведут вакцинацию против бешенства не вакцинированных ранее животных и животных, с момента вакцинации которых прошло более 180 дней.



Городская ветстанция отмечает, что в 2019 году на территории Калуги было зарегистрировано два случая бешенства у диких лисиц.