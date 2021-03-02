В восьми районах и на одной улице Калуги отключат холодную воду 4 марта

В четверг, 4 марта, северную часть Калуги ждут масштабные отключения воды. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №1 по улице Кубяка, сообщает во вторник городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге 4 марта 2021 года с 9:00 до 00:00:

мкр. Байконур,

мкр. Кубяка,

мкр. Учхоз,

д. Волково,

мкр. Азарово,

мкр. Терепец,

мкр. Малинники,

мкр. Ольговка,

ул. Параллельная.

В зону отключения попадут и социально-значимые объекты:

Детские сады №72 (ул. Радищева, 4), № 108 (пер. Ольговский, 7), №63 (ул. Радищева, 2), № 94 (ул. Луговая, 41), «Лесная сказка» (б-р Энтузиастов, 13а), «Жар-птица» (ул. Кибальчича, 34), «Мозаика» (ул. Кибальчича, 21), №104 (ул. Малоярославецкая, 7), №110 (ул. Кубяка, 15), №90 (ул. Московская, 319а),

городские поликлиники на Шахтеров, 11, Радищева, 6, бул. Моторостроителей, 9, Кибальчича, 20, Кибальчича, 19, Звездной, 2,

детская городская больница (ул. Радищева, 6),

женская консультация (ул. Радищева, 6),

школы № 25 (ул. Тарутинская, 70), № 1 (ул. Луговая, 43), № 16 (пер. Дорожный, 5), №48 (бул. Моторостроителей, 16), №46 (Кибальчича, 19), №27 (ул. Карьерная, 2),

Калужский технический колледж (ул. Новослободская, 31),

Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, 25),

Тубдиспансер (ул. Луговая, 70),

Наркодиспансер (ул. Шахтеров, 3),

Котельные (ул. Новослободская, 25, ул. Тарутинская, 171, 231, ул. Шахтеров, 3, ул. Азаровская, 15, ул. Московская, 299, 317, бульвар Энтузиастов, 6б, б-р Байконур, 11, ул. Кибальчича, 17а, ул. Кубяка, 3а),

Музыкальная школа (пер. Малинники, 8),

Калужский технический колледж (ул. Терепецкая 10),

Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, 171а),

Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, 8),

Детский дом (ул. Кубяка, 20),

Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, 1).