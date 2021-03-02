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В восьми районах и на одной улице Калуги отключат холодную воду 4 марта
В четверг, 4 марта, северную часть Калуги ждут масштабные отключения воды. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №1 по улице Кубяка, сообщает во вторник городская управа.
Отключение холодной воды в Калуге 4 марта 2021 года с 9:00 до 00:00:
- мкр. Байконур,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Учхоз,
- д. Волково,
- мкр. Азарово,
- мкр. Терепец,
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка,
- ул. Параллельная.
В зону отключения попадут и социально-значимые объекты:
- Детские сады №72 (ул. Радищева, 4), № 108 (пер. Ольговский, 7), №63 (ул. Радищева, 2), № 94 (ул. Луговая, 41), «Лесная сказка» (б-р Энтузиастов, 13а), «Жар-птица» (ул. Кибальчича, 34), «Мозаика» (ул. Кибальчича, 21), №104 (ул. Малоярославецкая, 7), №110 (ул. Кубяка, 15), №90 (ул. Московская, 319а),
- городские поликлиники на Шахтеров, 11, Радищева, 6, бул. Моторостроителей, 9, Кибальчича, 20, Кибальчича, 19, Звездной, 2,
- детская городская больница (ул. Радищева, 6),
- женская консультация (ул. Радищева, 6),
- школы № 25 (ул. Тарутинская, 70), № 1 (ул. Луговая, 43), № 16 (пер. Дорожный, 5), №48 (бул. Моторостроителей, 16), №46 (Кибальчича, 19), №27 (ул. Карьерная, 2),
- Калужский технический колледж (ул. Новослободская, 31),
- Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, 25),
- Тубдиспансер (ул. Луговая, 70),
- Наркодиспансер (ул. Шахтеров, 3),
- Котельные (ул. Новослободская, 25, ул. Тарутинская, 171, 231, ул. Шахтеров, 3, ул. Азаровская, 15, ул. Московская, 299, 317, бульвар Энтузиастов, 6б, б-р Байконур, 11, ул. Кибальчича, 17а, ул. Кубяка, 3а),
- Музыкальная школа (пер. Малинники, 8),
- Калужский технический колледж (ул. Терепецкая 10),
- Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, 171а),
- Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, 8),
- Детский дом (ул. Кубяка, 20),
- Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, 1).
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