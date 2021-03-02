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В Калуге четыре района, деревня и село проведут 6 марта без холодной воды
Как мы уже рассказывали, 4 марта в Калуге останутся без холодной воды восемь районов. А уже через два дня, в субботу, 6 марта, в областном центре вновь запланированы массовые отключения водоснабжения. На этот раз они связаны с переврезкой водовода в рамках первого этапа реконструкции Калужской областной детской больницы на улице Вишневского.
Отключение холодной воды в Калуге 6 марта 2021 года с 9:00 до 00:00:
- мкр. Анненки,
- д. Анненки,
- мкр. Резвань,
- мкр. Калуга-2,
- мкр. Плетеневка,
- с. Пригородное лесничество.
В зону отключения попадут социально-значимые объекты:
- Школа №26 (ул. Вишневского, д. 5),
- Школа №37 (ул. Школьная, 3а),
- Детский сад №8 «Здравушка» (ул. Вишневского, д. 1 к. 15),
- Детский сад №86 (ул. Школьная, 15а),
- Детский сад №96 (ул. Вишневского, д. 20, ул. Вишневского, д. 1 к. 16),
- Центр спортивной подготовки (ул. Анненки, д. 5),
- Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева (ул. Вишневского, д. 27),
- Калужская областная клиническая больница (ул. Вишневского, д. 1),
- Калужский областной онкологический диспансер (ул. Вишневского, д. 2),
- МНТК Микрохирургия глаза (ул. Святослава Фёдорова, д. 5),
- Областная детская больница (ул. Вишневского, д. 1),
- Диализный центр (ул. Святослава Фёдорова, д. 1 а),
- Перинатальный центр (ул. Вишневского, д. 1 к. 6),
- Котельные (ул. Вишневского, 1,3а, пер. Вишневского, 3, ул. Беговая, 15, ул. Ипподромная, 37, п. Резвань, ул. Школьная, 7а, ул. Привокзальная, 4а).
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