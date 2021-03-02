В Калуге четыре района, деревня и село проведут 6 марта без холодной воды

Как мы уже рассказывали, 4 марта в Калуге останутся без холодной воды восемь районов. А уже через два дня, в субботу, 6 марта, в областном центре вновь запланированы массовые отключения водоснабжения. На этот раз они связаны с переврезкой водовода в рамках первого этапа реконструкции Калужской областной детской больницы на улице Вишневского.

Отключение холодной воды в Калуге 6 марта 2021 года с 9:00 до 00:00:

мкр. Анненки,

д. Анненки,

мкр. Резвань,

мкр. Калуга-2,

мкр. Плетеневка,

с. Пригородное лесничество.

В зону отключения попадут социально-значимые объекты: