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В Калуге четыре района, деревня и село проведут 6 марта без холодной воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.03.2021 15:43 0 1281
В Калуге четыре района, деревня и село проведут 6 марта без холодной воды

Как мы уже рассказывали, 4 марта в Калуге останутся без холодной воды восемь районов. А уже через два дня, в субботу, 6 марта, в областном центре вновь запланированы массовые отключения водоснабжения. На этот раз они связаны с переврезкой водовода в рамках первого этапа реконструкции Калужской областной детской больницы на улице Вишневского.

Отключение холодной воды в Калуге 6 марта 2021 года с 9:00 до 00:00:

  • мкр. Анненки,
  • д. Анненки,
  • мкр. Резвань,
  • мкр. Калуга-2,
  • мкр. Плетеневка,
  • с. Пригородное лесничество.

В зону отключения попадут социально-значимые объекты:

  • Школа №26 (ул. Вишневского, д. 5),
  • Школа №37 (ул. Школьная, 3а),
  • Детский сад №8 «Здравушка» (ул. Вишневского, д. 1 к. 15),
  • Детский сад №86 (ул. Школьная, 15а),
  • Детский сад №96 (ул. Вишневского, д. 20, ул. Вишневского, д. 1 к. 16),
  • Центр спортивной подготовки (ул. Анненки, д. 5),
  • Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева (ул. Вишневского, д. 27),
  • Калужская областная клиническая больница (ул. Вишневского, д. 1),
  • Калужский областной онкологический диспансер (ул. Вишневского, д. 2),
  • МНТК Микрохирургия глаза (ул. Святослава Фёдорова, д. 5),
  • Областная детская больница (ул. Вишневского, д. 1),
  • Диализный центр (ул. Святослава Фёдорова, д. 1 а),
  • Перинатальный центр (ул. Вишневского, д. 1 к. 6),
  • Котельные (ул. Вишневского, 1,3а, пер. Вишневского, 3, ул. Беговая, 15, ул. Ипподромная, 37, п. Резвань, ул. Школьная, 7а, ул. Привокзальная, 4а).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.03.2021 15:43 0 1281
Тэги: коммуналка жкх вода
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