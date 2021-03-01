Задолженность жителей Калужской области по кредитам за год выросла на 12%

По итогам 2020 года задолженность работающих жителей Калужской области по кредитам выросла на 12,1% - до 278 тысяч рублей на человека. Такие данные в понедельник, 1 марта, опубликовало агентство «РИА Новости».

Доля просроченных кредитов у калужан за прошлый год увеличилась на 0,4 процентного пункта – до 4,05%.

Самая высокая доля просроченных кредитов у жителей Ингушетии – 7,8%, самая низкая в Ненецком автономном округе – 1,66%.

У калужских соседей следующие показатели по просроченным кредитам: Москва – 4,14%, Орловская область – 4,3%, Московская область – 4,42, Смоленская область – 4,64%, Тульская область – 4,92%.

Тем временем

В Калужской области новые правила содержания домашних животных вступили в силу 1 марта. Подробности.