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Задолженность жителей Калужской области по кредитам за год выросла на 12%
По итогам 2020 года задолженность работающих жителей Калужской области по кредитам выросла на 12,1% - до 278 тысяч рублей на человека. Такие данные в понедельник, 1 марта, опубликовало агентство «РИА Новости».
Доля просроченных кредитов у калужан за прошлый год увеличилась на 0,4 процентного пункта – до 4,05%.
Самая высокая доля просроченных кредитов у жителей Ингушетии – 7,8%, самая низкая в Ненецком автономном округе – 1,66%.
У калужских соседей следующие показатели по просроченным кредитам: Москва – 4,14%, Орловская область – 4,3%, Московская область – 4,42, Смоленская область – 4,64%, Тульская область – 4,92%.
Тем временем
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