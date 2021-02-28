В Калуге за неделю родился 71 ребенок

За неделю, с 24 по 27 февраля, в Калуге родился 71 ребенок. Из них 36 девочек и 35 мальчиков, сообщает в воскресенье, 28 февраля, городское управление ЗАГС.

Самый маленький новорожденный весил 1580 граммов, самый крупный – 4518.

Самой молодой маме исполнилось 17 лет, старшей – 41. Самому молодому папе 23 года, старшему – 43.

Среди редких имен в Калуге за неделю в ЗАГСе назвали следующие: Златослава, Есения, Лев, Роберт, Захар и Янис.

Также за неделю в Калуге сыграли 44 свадьбы. Самым молодым невесте и жениху – 19 и 20 лет, самым опытным – 48 и 60.