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В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,8%
За последнюю неделю в Калужской области на 23,8% снизилась заболеваемость ОРВИ. За семь дней зафиксированы 5673 случая, а за предыдущий период было 7447.
Такие данные в пятницу, 26 февраля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Превышения средних многолетних показателей заболеваемости не отмечено ни в одной из возрастных групп населения.
Эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной во всех районах.
В Калуге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 25% - с 4822 до 3615. Также нет превышений средних показателей ни в одной из возрастных групп.
Количество госпитализаций больных с симптомами ОРВИ снизилось с 23 до 19 за неделю.
Напомним, продолжает снижаться и ежедневная заболеваемость коронавируса. Ежедневно фиксируется около 120 новых случаев, что заметно меньше, чем в начале февраля и январе.
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