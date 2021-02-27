В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,8%

За последнюю неделю в Калужской области на 23,8% снизилась заболеваемость ОРВИ. За семь дней зафиксированы 5673 случая, а за предыдущий период было 7447.

Такие данные в пятницу, 26 февраля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Превышения средних многолетних показателей заболеваемости не отмечено ни в одной из возрастных групп населения.

Эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной во всех районах.

В Калуге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 25% - с 4822 до 3615. Также нет превышений средних показателей ни в одной из возрастных групп.

Количество госпитализаций больных с симптомами ОРВИ снизилось с 23 до 19 за неделю.

Напомним, продолжает снижаться и ежедневная заболеваемость коронавируса. Ежедневно фиксируется около 120 новых случаев, что заметно меньше, чем в начале февраля и январе.