Прощание с Вячеславом Голодновым состоится в Калуге 27 февраля

Как мы уже рассказывали, 25 февраля на 73 году жизни скончался известный актер Калужского драматического театра Вячеслав ГОЛОДНОВ.

Он служил в облдраме более 15 лет и запомнился десятками ролей. А в 1999 году Голоднов сыграл доминошника Скарлатину в фильме «Ворошиловский стрелок».

Прощание с Вячеславом Голодновым состоится в Калуге в субботу, 27 февраля, в 12:00 у центрального входа. Об этом сообщили в театре.

- Трудно представить себе Калужский драмтеатр без этого человека. Его любили все, и от 50-ти и моложе ласково назвали дядей Славой: настолько теплым и душевным человеком он был. Нам будет его очень не хватать! – говорится в сообщении администрации драмтеатра. - Коллектив Калужского областного драматического театра выражает искренние соболезнования семье покойного. Память о Вячеславе Николаевиче Голоднове, талантливом актере, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.