В Калуге умер актер драматического театра Вячеслав Голоднов

В четверг, 25 февраля, на 73 году жизни скончался актер Калужского драматического театра Вячеслав ГОЛОДНОВ. Об этом в Facebook сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

- Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга, - написал Орляченко, - нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек... Я люблю его всей душой, я думаю, господь заберёт его в РАЙ, только так...! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех. Царствие небесное......

Вячеслав Голоднов пришел в драмтеатр из ТЮЗа в 2005 году. Актер запомнился многими яркими ролями. Играл в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь - найди», «Плоды просвещения», «Шоу для настоящих леди», «Попытка полета» и многих других. Также Голоднов сыграл роль доминошника в знаменитом фильме «Ворошиловский стрелок», который снимался в Калуге.

О дате и времени прощания с Вячеславом Голодновым пока не сообщается.

Вячеслав Голоднов в спектакле «Тихий шорох уходящих шагов».

UPD. В 2018 году к 70-летию Вячеслава Голоднова в нашем издании выходила статья о нем - «Актер, без которого нельзя».