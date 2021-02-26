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В Калуге умер актер драматического театра Вячеслав Голоднов
В четверг, 25 февраля, на 73 году жизни скончался актер Калужского драматического театра Вячеслав ГОЛОДНОВ. Об этом в Facebook сообщил его коллега Ярослав Орляченко.
- Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга, - написал Орляченко, - нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек... Я люблю его всей душой, я думаю, господь заберёт его в РАЙ, только так...! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех. Царствие небесное......
Вячеслав Голоднов пришел в драмтеатр из ТЮЗа в 2005 году. Актер запомнился многими яркими ролями. Играл в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь - найди», «Плоды просвещения», «Шоу для настоящих леди», «Попытка полета» и многих других. Также Голоднов сыграл роль доминошника в знаменитом фильме «Ворошиловский стрелок», который снимался в Калуге.
О дате и времени прощания с Вячеславом Голодновым пока не сообщается.
Вячеслав Голоднов в спектакле «Тихий шорох уходящих шагов».
UPD. В 2018 году к 70-летию Вячеслава Голоднова в нашем издании выходила статья о нем - «Актер, без которого нельзя».
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