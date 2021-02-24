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В Калуге во время заседания городской думы отключилось электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 12:03 14 1520
В Калуге во время заседания городской думы отключилось электричество

В среду, 24 февраля, в Калуге проходит очередное заседание городской думы. Однако интернет-трансляция с него в какой-то момент неожиданно прервалась. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе гордумы.

- Приносим извинения за срыв трансляции заседания Городской Думы, который произошел в связи с отключением электричества в здании, - пояснили в пресс-службе.

О причинах отключения электричества пока не сообщается. Плановых работ на 24 февраля запланировано не было.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 12:03 14 1520
Тэги: общество жкх электричество
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