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В Калуге во время заседания городской думы отключилось электричество
В среду, 24 февраля, в Калуге проходит очередное заседание городской думы. Однако интернет-трансляция с него в какой-то момент неожиданно прервалась. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе гордумы.
- Приносим извинения за срыв трансляции заседания Городской Думы, который произошел в связи с отключением электричества в здании, - пояснили в пресс-службе.
О причинах отключения электричества пока не сообщается. Плановых работ на 24 февраля запланировано не было.
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