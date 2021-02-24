В Калуге за неделю родились три двойни

С 16 по 20 февраля в Калуге родились 86 детей. Среди них 46 девочек и 40 мальчиков, сообщает городское управление ЗАГС.

Среди новорожденных были три двойни.

Минимальный вес ребенка составил 1980 граммов, максимальный – 4400.

Самой молодой маме исполнилось 17 лет, папе – 23.

Самым возрастным маме и папе – 43 и 45 лет соответственно.

Среди редких детских имен в ЗАГСе назвали следующие: Игнат, Виталина, Эвелина, Агния, Мирослав и Савва.

За неделю в Калуге сыграли 56 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, жениху – 20.

Самым возрастным молодоженам – 70 и 80 лет соответственно.