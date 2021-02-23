В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса 23 февраля

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 251, сообщили KP40 во вторник, 23 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 29 231.

Выздоровели еще 109 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 901 калужанин.

По всей России за сутки выявлены 11 823 случая коронавируса. За весь период - 4 189 153. Выписаны – 3 739 344. За последние сутки умерли 417 человек, за все время – 84 047.