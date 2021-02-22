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Калужан просят убрать машины с улиц города
Как информирует городская управа Калуги, работы по вывозу снега продолжатся в областной столице в ночь с 22 на 23 февраля с 22:00 до 06.00.
Очистка проезжей части произойдет на следующих улицах:
-ул. Степана Разина (продолжение работ);
-ул. С. Щедрина (продолжение работ);
-ул. Фридриха Энгельса (от ул. Чижевского до ул. Тульская, продолжение работ);
-ул. М. Горького (от ул. Пролетарская до ул. Никитина);
-ул. Чапаева, ул. Заводская, ул. Новаторская, ул. Моторная (по троллейбусному маршруту);
-ул. Фомушина (сторона Кошелев проекта, продолжение работ);
-ул. Константиновых;
-ул. Пролетарская (от ул. М. Горького до ул. Воронина);
-ул. Майская, ул.Дорожная до поворота на ул. Тепличная (продолжение работ);
-ул. Болотникова;
-ул. Дзержинского (от ул. Луначарского до ул. Н. Козинского);
-ул. Н. Козинская (от ул. Кирова до ул. Мичурина, продолжение работ).
Грейдирование проезжей части дороги пройдет на улицах Радищева и В. Никитиной, переулке Малинники.
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