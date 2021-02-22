Калужан просят убрать машины с улиц города

Как информирует городская управа Калуги, работы по вывозу снега продолжатся в областной столице в ночь с 22 на 23 февраля с 22:00 до 06.00.

Очистка проезжей части произойдет на следующих улицах:

-ул. Степана Разина (продолжение работ);

-ул. С. Щедрина (продолжение работ);

-ул. Фридриха Энгельса (от ул. Чижевского до ул. Тульская, продолжение работ);

-ул. М. Горького (от ул. Пролетарская до ул. Никитина);

-ул. Чапаева, ул. Заводская, ул. Новаторская, ул. Моторная (по троллейбусному маршруту);

-ул. Фомушина (сторона Кошелев проекта, продолжение работ);

-ул. Константиновых;

-ул. Пролетарская (от ул. М. Горького до ул. Воронина);

-ул. Майская, ул.Дорожная до поворота на ул. Тепличная (продолжение работ);

-ул. Болотникова;

-ул. Дзержинского (от ул. Луначарского до ул. Н. Козинского);

-ул. Н. Козинская (от ул. Кирова до ул. Мичурина, продолжение работ).



Грейдирование проезжей части дороги пройдет на улицах Радищева и В. Никитиной, переулке Малинники.