Калужские полицейские сыграли в волейбол с воспитанниками Азаровского детского дома

В Калужской области проходит акция «Неделя мужества». В ее рамках сотрудники управления МВД России по городу Калуге встретились с воспитанниками подшефного Азаровского детского дома имени В.Т. Попова.

Стражи порядка организовали товарищеский волейбольный матч. С небольшим отрывом команда полицейских одержала победу.

Сотрудники МВД поблагодарили участников матча за игру и вручили им в качестве подарка волейбольный мяч и сладкие подарки.