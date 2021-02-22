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Калужские полицейские сыграли в волейбол с воспитанниками Азаровского детского дома
В Калужской области проходит акция «Неделя мужества». В ее рамках сотрудники управления МВД России по городу Калуге встретились с воспитанниками подшефного Азаровского детского дома имени В.Т. Попова.
Стражи порядка организовали товарищеский волейбольный матч. С небольшим отрывом команда полицейских одержала победу.
Сотрудники МВД поблагодарили участников матча за игру и вручили им в качестве подарка волейбольный мяч и сладкие подарки.
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