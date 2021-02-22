$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

В Калужской области за сутки подтверждены 119 новых случаев коронавируса

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 22.02.2021 11:30 0 228
В Калужской области за сутки подтверждены 119 новых случаев коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 29 109, сообщили KP40 в понедельник, 22 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 792 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 247 человек.

По всей России за сутки выявлены 12 604 случая коронавируса. За весь период - 4 177 330. Выписаны – 3 726 388. За последние сутки умерли 337 человек, за все время – 83 630.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 22.02.2021 11:30 0 228
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Всего проголосовало: 1838
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Анонимная покупка криптовалюты
Заработок на товарах из Китая
Напольное покрытие в интернет магазине

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru