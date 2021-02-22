В Калужской области за сутки подтверждены 119 новых случаев коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 29 109, сообщили KP40 в понедельник, 22 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 792 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 247 человек.

По всей России за сутки выявлены 12 604 случая коронавируса. За весь период - 4 177 330. Выписаны – 3 726 388. За последние сутки умерли 337 человек, за все время – 83 630.