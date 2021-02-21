В Калужской области 123 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 123 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 в воскресенье, 21 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 28 990.

Выздоровел еще 121 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 26 677 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 247 человек.

На лечении остаются 2066 человек.

По всей России за сутки выявлены 12 742 случая коронавируса. За весь период - 4 164 726. Выписаны – 3 713 445. За последние сутки умерли 417 человек, за все время – 83 293.