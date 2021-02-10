В Калуге 16 человек оштрафовали за участие их детей в несанкционированных митингах

В Калуге 16 человек оштрафованы за участие их детей в несанкционированных митингах 23 и 31 января. Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, рассказали в среду, 10 февраля, в городской управе.

- Почти все подростки объясняли свое присутствие на данных акциях любопытством, желанием увидеть освещаемые в средствах массовой информации события, а также снять видео и поместить его в социальные сети, - отметили в администрации. - С детьми и их родителями проведены профилактические беседы об ответственности за совершение правонарушений, все правонарушители подвергнуты штрафам.

Напомним, 23 января в Калуге на акцию в поддержку Алексея Навального вышло около 500 человек, 31 января – около 100 человек.