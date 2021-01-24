Предательство и наивность: чем запомнился митинг в поддержку Навального в Калуге

Митинг в поддержку Алексея Навального изначально вызвал у меня очень сильную тревогу в связи с тем, что пиар акции особо активно развернулся в соцсети ТикТок, львиную долю аудитории которого составляют дети и подростки. И тревогу этот факт вызвал не только у меня.

Даже «Бибиси», ведущее СМИ одного из наших заклятых партнеров, позволило себе процитировать точку зрения, которая бросает весьма неприятную тень на инициативу сторонников Навального.

- Манипуляторы прячутся за страницами-ботами в соцсетях, они-то знают последствия. А дети обычно не знают, - цитирует британское издание слова Уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги ЯРОСЛАВСКОЙ. - Еще они не знают самих технологий манипулирования, не понимают, как виртуозно используют их возрастную психологию политтехнологи, не видят, на какие эмоциональные точки те нажимают, чтобы хотелось крушить и все отрицать. Но нажимают уже сегодня во всех соцсетях, где фактически живет молодежь, все эти технологии налицо.

И сегодняшние события наглядно показали, насколько Ольга была права.

По беспределу

Во-первых, в этот раз сторонники Навального даже не попытались соблюсти формальности и подать заявку на митинг официально. Они просто развернули агитацию в Сети, обозначив время и место акции – 14:00 в сквере Ленина, - заведомо подставив всех его участников. Ведь формально полиция в полном соответствии с законом получила право задержать абсолютно любого, кто пришел на мероприятие.

А во-вторых, сторонники Навального потеряли даже моральное право на оправдание своих действий. Если в прежние годы оно у них было - мол, мы честно старались все сделать, как положено, но злые власти нам не дали, - то сейчас эти люди побрезговали даже формальными приличиями.

Однобокие источники

23 января освобождать Навального вышли не только совершеннолетние, но и множество людей, которые в силу своего возраста не способны объективно оценивать ситуацию и делать адекватные выводы.

К примеру, два 15-летних подростка, с которыми я поговорил на митинге, были полностью уверены, что подлый УФСИН специально вызывал их кумира отмечаться, пока он был в коме, чтобы получить повод для ареста.

Надо было видеть потрясение этих хоть и наивных, но весьма неглупых ребят (сужу по их речи, грамотности изложения мыслей и словарному запасу), когда они узнали от меня, в общем-то, известную и широко растиражированную информацию о том, что Алексей Навальный еще до проблем со здоровьем 6 раз нарушал условия испытательного срока и, будучи выписанным из «Шарите» 23 сентября, оставался в Германии до января. Прекрасно зная, что обязан вернуться и отметиться в инспекции.

Сколько еще в тот день было участников протестов, информированных так же скудно и однобоко, как эти ребята, остается только гадать.

15-летние подростки даже не знают, что Алексей Навальный весь прошлый год нарушал условия испытательного срока.

Смех…

Покричав антиправительственные речевки на сквере Ленина, толпа двинулась вдоль Гостиных рядов и далее по Карпова на Театральную улицу, по пути скандируя различные лозунги, среди которых особого внимания получил: «Один за всех и все за одного».

​Дойдя до мужского клуба, в котором, как поговаривают, можно удовлетвориться не только стриптизом, толпа протестующих неожиданно остановилась и начала скандировать: «Калуга – наш дом».

Неизвестно, координаторы митинга специально задумали эту остановку или так получилось случайно, но, судя по хохоткам и шуточкам прохожих и участников акции протеста, шедших по противоположной стороне улицы, комичность ситуации они оценили.

Однако это был единственный момент, который вызвал улыбку. На стрелке у второй аптеки протестующих встретили силовики.

… и не до смеха

Один из сотрудников полиции в мегафон прокричал о незаконности шествия и попросил всех разойтись. Естественно, никто его не послушал.

Здесь необходимо снова обратить внимание на один важный нюанс. С точки зрения закона все, кто принял участие в шествии - нарушители (кроме тех, кто там по долгу службы: сотрудники органов, спецлужб, СМИ). И каждого из колонны - абсолютно любого - полиция имела полное право задержать.

Однако и подросткам, и многим взрослым, принимавшим участие в шествии, это явно было неизвестно.

Это стало очевидным, когда полиция увела первого задержанного. Многие участники митинга искренне веря в свою правоту бросились защищать паренька, возмущаясь, что «полиция вяжет людей ни за что».

Русские своих бросают

Когда одного из самых активных в сквере Ленина подростков сотрудники органов скрутили и повели вдоль детского садика к машине, соратники попытались его отбить и в ходе стычки паренек потерял кроссовок.

Пока его ему несли, рядом со мной молодой паренек воскликнул:

- Надо отбивать своего!

- Одного не ждем, - отрезал крупный мужичок в коричневой дубленке и поспешил удалиться.

- Но так отбить же надо! – растерянно молвил подросток.

- Одного не ждем, пошли, - повторил мужичок и поспешил перейти на другую сторону улицы.

Немного ошарашенная этим приказом молодежь последовала за ним, оставив товарища в руках людей в штатском.

Приказной и спокойный тон, которым говорил мужичок в коричневой дубленке, не оставил никаких сомнений, что этот человек не из тех, кто «просто мимо проходил», а лидер, который бросил своего.

Эта ситуация произвела на меня настолько сильное впечатление, что я раз за разом прокручиваю ее в своей голове до сих пор.

Человек, который повел за собой людей и пару минут назад скандировал вместе с ними: «Один за всех и все за одного», - попросту оставил своего, не сделав ни малейшей попытки за него заступиться. Поддержать. Дать понять, что его не бросили.

Иначе как предательство, избавление от израсходованного материала, который исполнил свою функцию и стал обузой, подобное поведение у меня расценить никак не получается.

Оказывается, не все русские своих не бросают.

Тем неприятнее было наблюдать дальнейшее развитие событий.

Стычка с полицией

Оперативники, конечно же, тоже поняли, что мужичок в коричневой дубленке один из основных возмутителей спокойствия. Так что, не успел он пройти и десяти метров вверх по Театральной, как к нему подошли люди в форме. Завязалась перепалка.

Протестующие с противоположной стороны улицы увидели это и немедленно завелись.

-Эй, а его за что? – крикнул один.

Второй поддержал и снова стало очевидно, что даже эти вполне взрослые люди попросту не понимают, что их вера незаконность задержаний ложная (ранее на сайте мы написали, что отбивали мужичка подростки, но при детальном просмотре видеоматериалов стоит признать, что это все же молодые люди. Хотя, кто его знает, паспорта у них не проверяли, - прим. авт.)

В следующую секунду в полицию полетели снежки, затем один из протестующих заехал кулаком в лицо полицейскому, а толпа, увидев это, рванула на подмогу своему (см. видео).

В какой-то момент показалось, что полицейский там и останется лежать. Его попросту затопчат. Но, благо, обошлось.

Справедливости ради стоит сказать, что нашлась-таки пара-тройка молодых людей, которые обозвали напавших на полицию людей кретинами, которые «все испортили».

Хотя я бы не был так категоричен в диагнозах. Не кретины они. Они просто не понимают всей картины.

Вангую, что если бы эти ребята знали, что мужичок в коричневой дубленке несколькими минутами ранее бросил на произвол судьбы своего соратника, по лицу получил бы не полицейский…

Кстати, предателя молодежь все же отбила, и его задержание отсрочилось почти до самого окончания несанкционированного митинга. Мужичка в коричневой дубленке люди в форме провели мимо меня под белы рученьки уже под занавес акции.

Людоеды вылезли из нор

До площади Театральной протестующие дошли без эксцессов. Помитинговали там и двинулись было по улице Кирова в сторону площади Победы, но ОМОН среагировал оперативно и перекрыл проход по тротуару близ пиццерии чуть выше площади. У единственного прохода во двор, который позволял обойти кордон, также встали полицейские.

Протестующие оказались в тупике. Их ряды постепенно разбавлялись простыми прохожими, которым до лампочки и Навальный, и митинги, а надо просто пройти.

Как следствие, сторонники Навального под давлением возмущенных калужан были вынуждены уступить и начали расходиться. После этого ОМОН расступился, и люди смогли спокойно пройти.

- Спасибо, что защищаете нас от этих, - проходя мимо омоновцев, сказал им мужчина с коляской, в которой сидел малыш лет двух, и кивнул головой на сторонников Навального.

В конечном счете часть протестующих направилась писать матерщину на ни разу не замеченном в коррупции памятнике Циолковскому в сквере Мира, другие - в «Бургер Кинг» на театралке, третьи - строчить восторженные посты в ВК из автозака.

К моему большому сожалению, в него не попали лысые молодые люди лет 16-ти в берцах, типичных куртках и вязаных шапочках, которые после шествия собрались в стаю у фонтана на площади Театральной.

Скинхеды.

Я их узнаю на раз-два, потому что в молодости довелось пообщаться с носителями этой людоедской доктрины и ознакомиться с их культурой. Так что, увидев их среди участников шествия, был немного в шоке. Уж лет двадцать не наблюдал в Калуге молодчиков с таким прикидом и думал, что эти динозавры уж вымерли давно.

Оказывается, нет. И это не менее тревожный знак, чем вовлечение несовершеннолетних в незаконные протестные мероприятия.

Выборы в Госдуму этой осенью, точнее предшествующие им события, обещают быть турбулентными. Или даже хуже.

Берегите своих детей.