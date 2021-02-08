Калужский минздрав вспомнил историческую пользу вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ в понедельник, 8 февраля, провел параллели между натуральной оспой и коронавирусом.

- До XIX века эпидемии раз за разом уносили жизни огромного количества людей, а врачи ничего не могли с этим поделать. Самое печально известное заболевание такого рода – натуральная оспа. В лучшем случае от неё умирал каждый пятый, в худшем – девять человек из десяти. А выжившие продолжали мучиться от последствий, многие из них становились ослепшими инвалидами.

Когда изобрели вакцину от оспы, люди массово отказывались прививаться. Они считали, что непроверенная вакцина, которую ты добровольно запускаешь в организм, опасней самой оспы. Что нельзя идти против природы, прививаясь коровьей оспой, которая помогала переболеть в легкой форме. Многие игнорировали повторную вакцинацию. Из-за этого спустя сто лет после изобретения вакцины, от оспы ежегодно умирало около миллиона человек.

В XIX веке не было современных строгих требований к изготовлению вакцин. Ученые не обладали теми знаниями, которые сейчас есть у нас. И при этом вакцины оказывались не просто эффективными, а безопасными. Даже прививки коровьей оспы, на которой иммунная система училась вырабатывать антитела. Польза для конкретных людей и в общем для всего человечества превышала возможный риск во много раз.

Спустя год после начала пандемии от коронавирусной инфекции и ее последствий погибло уже больше 2 миллионов человек во всем мире. Болезнь, как и оспа много лет назад, не щадит никого: болеют богатые и бедные, знаменитости и их поклонники, люди всех возрастов и профессий. Можно, конечно, рискнуть, как это делали в XIX веке, и ждать выигрыша в этой рулетке, ставкой в которой является не только наша жизнь, но и жизни наших близких. А можно защитить себя и их.

Вакцина «Спутник V» разработана на основе уже хорошо исследованной платформы вектора аденовируса человека. Она безопасна, потому что не содержит коронавирус, а только информацию о его ДНК. Предварительные результаты 3 этапа исследований показали её эффективность в 91,6% и отсутствие серьезных побочных эффектов. К началу 2021 года количество вакцинированных по всей России составило 800 000 человек. Этого более чем достаточно, чтобы оценить безопасность вакцины, но катастрофически мало, чтобы остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.

Запишитесь на прививку, чтобы быть спокойными за себя и своих близких. Сделать это можно двумя способами: через сайт Государственных услуг или лично в больнице или поликлинике