В Калуге за неделю пяти девочкам дали редкие имена

За первую неделю месяца, со 2 по 6 февраля, в Калуге родились 85 детей. Среди них 47 девочек и 38 мальчиков, сообщили в воскресенье в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных была одна двойня.

Вес самого маленького ребенка составил 1650 граммов, самого большого – 4478 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой старшей – 42. Самому молодому папе – 23, самому опытному – 63.

За неделю родители пяти девочек дали им редкие имена – Радослава, Милада, Аделина, Евангелина и Янина.

За этот же период в Калуге сыграли 30 свадеб.

Самым юным жениху и невесте – 17 и 18 лет. Самым возрастным – 75 и 59.