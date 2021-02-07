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В Калужской области волонтеры организовали ночной патруль улиц из-за сильных морозов

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 07.02.2021 10:06 2 452
В Калужской области волонтеры организовали ночной патруль улиц из-за сильных морозов

С наступлением сильных морозов волонтеры организовали ночной патруль улиц. Утром в воскресенье, 7 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

- Патрули нужны в ночные часы холодных месяцев года, когда температура воздуха опускается ниже -10 градусов, - отмечают в отряде. - В такой период высока вероятность получить переохлаждение и обморожение, особенно для людей из групп риска. Вот уже несколько лет подряд, зимой в морозы, добровольцы «Лиза Алерт» на своих автомобилях, экипажами из нескольких человек (это строгое условие) ведут ночное патрулирование. Самое правильное время для выезда на задачи - с полуночи до 4 утра. В это время улицы пустеют, и заметить одинокого человека проще.

По словам представителей волонтерского движения, основная задача – помощь людям, которым грозит опасность: дезориентированным, нетрезвым, инвалидам и детям. В группу риска также попадают любые сидящие или лежащие на улицах люди. Если добровольцы находят таких людей, они вызывают соответствующие службы - полицию или скорую помощь - зафиксируют, куда повезут найденного, и передают эти данные в отряд.

Если вы обнаружили дезориентированного одинокого человека, звоните по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» – 8 800 700-54-52. Чтобы присоединиться к патрулированию, также звоните на горячую линию.

Напомним, ближайшие несколько дней в Калужской области обещают стать аномально холодными.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 07.02.2021 10:06 2 452
Тэги: общество лиза алерт
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