МЧС предупреждает об аномально холодной погоде в Калужской области с 7 февраля

В Калужской области с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха будет находиться на 7-12 градусов ниже климатической нормы, сообщает в пятницу региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в Калуге на следующей неделе может похолодать до -25.

В МЧС просят жителей области не покидать свои дома без лишней необходимости.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, - напоминают спасатели. - Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного - «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.