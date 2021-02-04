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В Калуге телефон дежурного по городской управе перестанет работать с 6 февраля
В Калуге с 6 февраля временно перестанет работать телефон дежурного по городской управе - 56-31-25. В четверг об этом сообщили в администрации.
Круглосуточный прием сообщений о любых нарушениях условий жизнедеятельности с этой даты будет осуществляться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 777-112.
- Приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении горуправы.
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