В Калуге телефон дежурного по городской управе перестанет работать с 6 февраля

В Калуге с 6 февраля временно перестанет работать телефон дежурного по городской управе - 56-31-25. В четверг об этом сообщили в администрации.

Круглосуточный прием сообщений о любых нарушениях условий жизнедеятельности с этой даты будет осуществляться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 777-112.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении горуправы.