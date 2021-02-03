В Калужской области нашли живым пропавшего 63-летнего мужчину

Как мы уже рассказывали, в городе Кременки Жуковского района Калужской области искали 63-летнего мужчину. Около 14:00 1 февраля он ушел из дома и не вернулся, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего и его фото.

Позже стало известно, что пропавший пенсионер найден. Где он провел больше суток, не уточняется.