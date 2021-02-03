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В Калужской области нашли живым пропавшего 63-летнего мужчину
Как мы уже рассказывали, в городе Кременки Жуковского района Калужской области искали 63-летнего мужчину. Около 14:00 1 февраля он ушел из дома и не вернулся, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего и его фото.
Позже стало известно, что пропавший пенсионер найден. Где он провел больше суток, не уточняется.
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