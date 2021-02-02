В Калужской области пропал 63-летний мужчина
В городе Кременки Жуковского района Калужской области пропал 63-летний Владимир КАЛИНИН. Около 14:00 1 февраля он ушел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего и его фото:
- Рост: 167 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Волосы: русые.
- Был одет: черная с синими вставками куртка, черные с синими вставками брюки, черная шапка, коричневые кроссовки.
Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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