В Калужской области пропал 63-летний мужчина

В городе Кременки Жуковского района Калужской области пропал 63-летний Владимир КАЛИНИН. Около 14:00 1 февраля он ушел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего и его фото:

Рост: 167 см.

Телосложение: xудощавое.

Волосы: русые.

Был одет: черная с синими вставками куртка, черные с синими вставками брюки, черная шапка, коричневые кроссовки.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.