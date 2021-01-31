В Калуге за неделю родились 74 младенца

За неделю, с 26 по 30 января, в Калуге родились 74 ребенка. Из них 35 девочек и 39 мальчиков, сообщили в субботу в городском управлении ЗАГС.

Минимальный вес младенца составил 1230 граммов, максимальный – 5070.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, а самой старшей – 44 года. Самому молодому папе – 22 года, самому старшему – 45.

Среди редких имен новорожденных на этой неделе ЗАГСе отметили следующие: Мартин, Антоний, Анисия, Карл, Дарина и Марианна.

В эти же дни в Калуге сыграли 37 свадеб. Самым юным невесте и жениху – 19 и 20 лет. Самым возрастным – 45 и 49.