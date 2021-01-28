В Калуге нашли живым пропавшего пожилого мужчину

Как мы уже рассказывали, во вторник, 26 января, из калужской больницы ушел и пропал 82-летний мужчина. Пенсионер нуждался в медицинской помощи, его поиском занимались волонтеры.

В среду стало известно, что дедушку нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Где он провел сутки, не уточняется.

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