Свой взгляд на Калугу: художник предложил дополнить Каменный мост витражами

По мнению художника, арки Каменного моста можно дополнить витражами.

Владимир ТРОФИМЕНКО живет в Калуге 20 лет. Приехал он в наш город из Казахстана, где занимался оформлением предприятий, городских учреждений, домов культуры. Сейчас Владимир Леонидович на пенсии, но живопись не бросает, рисует на заказ портреты. А еще интересуется историей Калуги, и у него - собственное видение городской среды.

Для улицы Гагарина

В Калужском музее изобразительных искусств до конца февраля можно узнать, что предлагает городу Владимир Трофименко. Над калужскими проектами он начал работать с 2016 года, и к 2018-му создал несколько необычных макетов, соединив в них современность и духовность.

- Владимир Трофименко – профессиональный художник-монументалист и очень интересный, доброжелательный человек. Все его произведения подчеркивают красоту окружающего мира, - говорит куратор выставки Варвара ПАВЕЛЬЕВА. - Нас очень заинтересовали его проекты о Калуги. Владимир Леонидович говорит, что Калуга – духовный город и акцентирует эту идею. В 2019 он принимал участие в конкурсе оформления стены здания на улице Гагарина, 11, которое находится на въезде в город. Представил композицию с изображением Гагарина, ангелов и Циолковского, показав связь научного развития и духовности. В конкурсе тогда победителем была названа Виктория Вейсбрут. Но итоги вскоре аннулировали. Второй конкурс должен был состояться в ноябре 2020-го. На него художник представил более лаконичный проект: образ Гагарина с фотографии и ленту с его автографом. Однако конкурс так и не состоялся. Но на выставке можно увидеть оба эти эскиза.

- Калуга – город духовности, у него богатая история, - рассказывает Владимир Трофименко. - Для меня он важен, потому что, возможно, мои корни отсюда - у моей матери была девичья фамилия Калугина. Одна из моих любимых улиц – Гагарина, поэтому я и решил принять участи в конкурсе. Первый эскиз сделал на скорую руку, хотел собрать целую историю о Циолковском, космосе, Гагарине. Но остался не доволен своим проектом, потому что там рядом и так стоит шар с космонавтом, барельеф с Циолковским. Потом сделал второй вариант: образ Гагарина, летящего вверх, и его автограф как бы для всех, кто въезжает в город.

Эскиз для дома на улице Гагарина, 11 с Гагариным, Циолковским и ангелами.

Новый эскиз для дома на ул. Гагарина,11 для конкурса, который не состоялся.

Сюда причаливали корабли

Два проекта – «Парус» и «Пристань» - по мнению Владимира Трофименко, можно установить возле реки Оки. «Парус» будет напоминать о том, что Калужская земля была важным центром производства парусины и обеспечивала, в том числе, и Российский флот. «Пристань» тоже выбрана не случайно. Как известно, в XVII - XIX веках она была на реке в районе Воробьевского спуска. Сюда причаливали торговые и прогулочные корабли, здесь находилась переправа на правый берег. Существует она и сейчас. И художник предлагает обозначить место причала на левом берегу указателем.

Указатель хорошо впишется в пространство пристани.

Все достопримечательности в одном месте

Свой взгляд у Владимира Трофименко и на Каменный мост. Уже давно идут разговоры о благоустройстве Березуйского оврага. Если здесь будет создана пешеходная зона, откроется вид на аркаду моста. В своем макете художник заполняет арки витражами.

- Сейчас на месте старого рынка сделали парк, но в любом значимом месте должен быть акцент, - поясняет Владимир Леонидович. - А какой здесь акцент кроме моста? Мост – историческая ценность! Но эту историческую ценность можно усилить витражами с изображением достопримечательностей Калуги ( Музея истории космонавтики, памятника 600-летию Калуги, площади Московской, могилы Циолковского и так далее), чтобы любой приезжий, у которого нет времени познакомиться с городом, побывав в парке, мог их увидеть. Да и сами по себе витражи очень красивы.

Ангелы-хранители в пути

На перекрестке улиц Пушкина и Баумана, где всегда интенсивное движение, Владимир Трофименко предлагает установить проект «Ангелы в пути».

- На этой площади были цветы, мне показалось, что они как-то убого выглядят, - говорит Владимир Леонидович. – И я сделал проект с изображением трех ангелов. У каждого в руке свой символ: ветка оливы, лилия и труба. Как известно, ветка оливы обозначает мир, лилия – благовест, а труба – это предупреждение. Я хотел показать, что приоритет в жизни – это мир, но человек предупрежден Богом (трубой), что могут быть неожиданности на его пути. Ангелы - не только хранители, они еще желают всем добра, чтобы люди вернулись домой здоровыми-невредимым, чтобы ничего с ними не случилось.

Композиция «Ангелы в пути» будет вот так смотреться на пересечение улиц Пушкина и Баумана.