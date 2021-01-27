В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 17%

В Калужской области за неделю, с 18 по 24 января, зарегистрирован 6741 случай ОРВИ. За предыдущие семь дней было на 17% больше - 8126. Об этом 27 января сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Средние многолетние значения превышены лишь в группе от 15 лет и старше - на 49,6%.

Случаев гриппа на территории региона не зарегистрировано.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ наблюдалась в следующих муниципальных районах: Бабынинский, Барятинский, Жиздринский, Козельский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Мещовский, Мосальский, Сухиничский и Хвастовичский, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Калуге заболеваемость ОРВИ снизилась. За неделю зарегистрировано 4154 случая ОРВИ – на 30,3% меньше, чем неделей ранее.

Повышенная активность ОРВИ в областном центре наблюдалась в возрастных группах 7-14 лет и 15 лет и старше, где превышение среднего многолетнего показателя соответственно составило 17,4% и 46,2%.

Число госпитализированных больных с симптомами ОРВИ снизилась с 33 до 19.

Тем временем

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