В Калужской области известный блогер провел ночь в заброшенном морге

Один из самых популярных блогеров российского Youtube Дима Маслеников снял свой новый ролик в Калужской области.

Он провел ночь в заброшенном корпусе на территории больницы в Товарково. В видео, правда, все это называется заброшенным калужским моргом, а в начале видео блогер стоит на Старом Торге в Калуге.

В старом здании Масленников не нашел привидений, хотя его команда везде расставила камеры. Но блогеров напугали люди с фонариками, которые посреди ночи также пришли к зданию.

Привидений блогеру обнаружить не удалось.

У Димы Масленникова 9,46 миллиона подписчиков. Осенью прошлого года Forbes включил его в десятку самых успешных видеоблогеров России. По оценке издания, за год Масленников заработал на рекламе около 780 тысяч долларов – почти 60 миллионов рублей.