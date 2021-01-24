В Калужской области за сутки 158 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 158 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 24 911, сообщили в воскресенье, 24 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 807 калужан.

Новых умерших, по данным оперштаба, не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умерли 205 человек.

На лечении, по федеральным данным, остаются 1895 человек.

По всей России за сутки выявлены 21 127 случаев коронавируса. За весь период - 3 719 400. Выписаны – 3 131 760. За последние сутки умер 491 человек, за все время – 69 462.