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Калужская полиция предупредила о незаконности акций 23 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 15:11 11 1438
Калужская полиция предупредила о незаконности акций 23 января

В пятницу, 22 января, наши читатели сообщили, что в родительских чатах рассылают предупреждения о незаконности участия в несанкционированных акциях 23 января. Калужан просят присматривать за своими детьми.

- Помните, что участие в подобных мероприятиях влечет административную и правовую ответственность, может представлять угрозу безопасности и здоровью ваших детей, - говорится, в частности, в сообщении. - Помните: жизнь и здоровье бесценны! Берегите своих детей, свои семьи, себя!

Многие зацепились за слова про жизнь и здоровье и начали утверждать, что правоохранительными органам дана команда действовать максимально жестко.

А вот что нам рассказали в УМВД по Калужской области:

- Предупреждаем об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Ранее, напомним, устроить акции протеста призывал политик Алексей Навальный, которого арестовали после возвращения в Россию неделю назад.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 15:11 11 1438
Тэги: общество алексей навальный полиция
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