Сторонники Навального не подавали заявку на митинг в Калуге 23 января

Политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Суд арестовал его на 30 суток, так как он, будучи осужденным условно, не отмечался в положенный срок. В ответ Навальный призвал своих сторонников участвовать в протестных акциях 23 января.

В Калуге официальных заявок на проведение митинга в этот день никто не подавал, сообщили в четверг в городской управе.

В то же время в одной из социальных сетей сообщество, посвященное акции в Калуге 23 января, уже собрало более 700 участников.