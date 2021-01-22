В Калуге на новом катке в сквере Волкова растрескался лед

В конце прошлой недели в сквере Волкова в Калуге начали заливать новый бесплатный каток. Его размер – 30 на 30 метров. Несколько дней назад работы были завершены, однако нормально покататься там у калужан не получается. В соцсетях появились жалобы, что лед на катке растрескался. Фото и видео с катка выложил Павел Маликов.

Ситуацию 21 января прокомментировали в городской управе Калуги.

- К сожалению, при подготовке основания для заливки катка в сквере им. Волкова из-за резких перепадов среднесуточных температур был допущен ряд технических отклонений, - отметили в администрации. - Это плохо повлияло на качество ледяного покрытия катка. При сохранении устойчивых отрицательных температур повреждения будут устранены в течение трех дней.

В то же время в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики нам пояснили, что пришедшее в город потепление пока не позволяет восстановить лед на катке.

Лед на катке в сквере Волкова в Калуге.

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