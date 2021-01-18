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В Калуге залили новый каток в сквере Волкова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2021 16:18 2 929
В Калуге залили новый каток в сквере Волкова

На прошедших выходных в Калуге начали заливать каток в сквере Волкова. Он расположен рядом с тренажерным комплексом на площадке, где в начале месяца проходил парад снеговиков. В понедельник, 18 января, об этом сообщил на планерке в городской управе начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО.

- На сегодня уже расчищена площадка 30 на 30 метров, - рассказал он. - Вчера до позднего вечера осуществлялась заливка катка. Сегодня мы выезжали туда, проводили проверку льда. Лед еще, конечно, хрупкий. Сегодня также будет осуществляться заливка. Льду надо будет застыть. Уже четко виден сформированный каток. И совсем небольшие штрихи остались, чтобы им можно было пользоваться.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в свою очередь отметил, что залить катки ранее помешала погода.

- Работу ради работы никто не собирался делать, поэтому сделали, как только погода позволила это сделать, - пояснил он. - И на катках появились люди, пользуются. Поэтому, я так думаю, результат будет хороший. 

Ранее мы публиковали график открытия катков в других частях города.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2021 16:18 2 929
Тэги: благоустройство спорт игорь матвеенко дмитрий денисов
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