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Скончался заслуженный педагог Калужской области Феликс Антонюк

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2021 20:19 1 945
Скончался заслуженный педагог Калужской области Феликс Антонюк

В Калуге на 80 году жизни скончался заслуженный педагог Калужской области, профессор КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Феликс Иванович Антонюк, выпустивший сотни студентов, воспитавший немало аспирантов и кандидатов наук.

Феликс Иванович родился в 1941 году, окончил в 1967 году Московский станкоинструментальный институт. Был кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Технология машиностроения» Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор более 30 научных работ в области технологии обработки металлов давлением.

Напомним, в декабре 2020 году в КФ МГТУ имени Баумана скончались три преподавателя. До 6 февраля обучение в университете проходит в дистанционном режиме.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2021 20:19 1 945
Тэги: общество образование феликс антонюк
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