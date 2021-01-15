Калужанам начали автоматически рассылать результаты тестов на коронавирус

В Калужской области пациентам, сдавшим ПЦР-тест на коронавирус, начали автоматически рассылать результаты исследований. В пятницу, 15 января, подробнее об этом рассказал губернатор Владислав ШАПША.

- Было много обращений калужан по поводу получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус. В конце 2020 года запустили пилотный проект по автоматизированной передаче лабораториями результатов тестов на ковид, - отметил он. - Те, у кого есть Личный кабинет на сайте Единого портала Госуслуг, автоматически получают результат через этот сервис. Они приходят в течение 24 часов с момента окончания лабораторного исследования. Эту информацию получают калужане, прошедшие исследование в одной из 3-х лабораторий: Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области и Клиники №1 г. Обнинска. Через портал Госуслуг уже отправлено порядка 20 тысяч результатов.

Также информацию калужане получают через СМС.

- Единая регистратура Калужской области (122 и *040) таким способом оповещает об отрицательных результатах исследования, - пояснил Шапша. - На данный момент в регионе уже отправлено более 49 тысяч таких сообщений.

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