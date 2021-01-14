В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 14 января, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 326, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 21 267 калужан.

В списке умерших по-прежнему 194 человека. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1865 человек.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 333 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 160 (+4),

Боровский район – 120 (-3),

Кировский район – 112 (+2),

Козельский район – 108 (+3),

Малоярославецкий район – 105 (+2),

Жуковский район – 97 (-2),

Людиновский район – 90 (-3),

Дзержинский район – 87 (-3),

Ферзиковский район – 72 (-2),

Сухиничский район – 68 (-2),

Бабынинский район – 62 (-3),

Тарусский район – 57 (-2),

Думиничский район – 52 (+2),

Перемышльский район – 46 (+1),

Юхновский район – 40 (-1),

Жиздринский район – 35 (-2),

Медынский район – 33 (-2),

Спас-Деменский район – 28 (0),

Мещовский район – 27 (0),

Мосальский район - 26 (+1),

Износковский район – 25 (+2),

Хвастовичский район – 23 (+1),

Ульяновский район – 22 (+2),

Барятинский район – 20 (+2),

Куйбышевский район – 17 (+3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 января 2021 года.

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