В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 14 января, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 326, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 21 267 калужан.
В списке умерших по-прежнему 194 человека. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 1865 человек.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 333 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 160 (+4),
- Боровский район – 120 (-3),
- Кировский район – 112 (+2),
- Козельский район – 108 (+3),
- Малоярославецкий район – 105 (+2),
- Жуковский район – 97 (-2),
- Людиновский район – 90 (-3),
- Дзержинский район – 87 (-3),
- Ферзиковский район – 72 (-2),
- Сухиничский район – 68 (-2),
- Бабынинский район – 62 (-3),
- Тарусский район – 57 (-2),
- Думиничский район – 52 (+2),
- Перемышльский район – 46 (+1),
- Юхновский район – 40 (-1),
- Жиздринский район – 35 (-2),
- Медынский район – 33 (-2),
- Спас-Деменский район – 28 (0),
- Мещовский район – 27 (0),
- Мосальский район - 26 (+1),
- Износковский район – 25 (+2),
- Хвастовичский район – 23 (+1),
- Ульяновский район – 22 (+2),
- Барятинский район – 20 (+2),
- Куйбышевский район – 17 (+3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 января 2021 года.
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