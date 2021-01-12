В Калуге слепили из снега Льва Толстого

«Дед Мороз в образе Льва Толстого».

В Калуге во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта появился новый временный экспонат – снежный «Дед Мороз в образе Льва Толстого». Так свою работу назвал скульптур Александр Лондарев, сообщили в музее.

В ближайших планах Лондарева установить во дворе снежного Филиппка.

- Года четыре назад во дворике нашего Музея уже жил снежный Филиппок - фигура, видимо, скульптором Лондаревым любимая, поскольку лепит он его не только из снега, - отмечают сотрудники музея.

Ранее, напомним, Лондарев создал в Калуге памятник врачам, погибшим от коронавируса.