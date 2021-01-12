В Калужской области осталось 26,5% свободных коек для больных коронавирусом

В Калужской области свободные коечный фонд для больных коронавирусом на 11 января составил 26,5%. Это 636 из 2400 мест, сообщили в правительстве Калужской области.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом выросло до 22 850. В настоящее время в больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 32.

За последние сутки в больницы поступило 92 человека, 60 пациентов выписано.

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