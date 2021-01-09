В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 189 человек, сообщили в субботу, 9 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 155 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 531.

За последние сутки выздоровели 107 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 20 665 калужан.

На лечении остаются 1677 человек.

По всей России за сутки выявлено 23 309 случаев коронавируса. За весь период - 3 379 103. Выписано – 2 754 809. За последние сутки умерли 470 человек, за все время – 61 381.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 января 2021 года.