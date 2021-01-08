В 23 из 26 районов Калужской области увеличилось число заболевших коронавирусом

За последние сутки выздоровели 97 пациентов. Всего с болезнью справились уже 20 558 жителей региона.

В Калужской области в пятницу, 8 января, подтвердили 158 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 376 человек.

В списке умерших 186 калужан. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

- Калуга – 286 (+8 к предыдущим суткам),

- Обнинск – 152 (-1),

- Кировский район – 119 (+10),

- Боровский район – 105 (-2),

- Козельский район – 98 (+4),

- Малоярославецкий район – 96 (+9),

- Людиновский район – 88 (+3),

- Жуковский район– 80 (0),

- Дзержинский район – 75 (+3),

- Ферзиковский район – 54 (+1),

- Сухиничский район – 53 (+2),

- Бабынинский район – 51 (+2),

- Тарусский район– 40 (+2),

- Думиничский район – 38 (+1),

- Жиздринский район – 32 (+1),

- Юхновский район – 31 (+3),

- Перемышльский район – 30 (+4),

- Мещовский район – 28 (+1),

- Спас-Деменский район – 27 (+2),

- Медынский район – 25 (+2),

- Износковский район – 23 (0),

- Хвастовичский район – 23 (+1),

- Мосальский район – 22 (+1),

- Ульяновский район – 21 (+1),

- Куйбышевский район – 18 (+1),

- Барятинский район – 17 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 января 2021 года.