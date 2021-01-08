В 23 из 26 районов Калужской области увеличилось число заболевших коронавирусом
За последние сутки выздоровели 97 пациентов. Всего с болезнью справились уже 20 558 жителей региона.
В Калужской области в пятницу, 8 января, подтвердили 158 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 376 человек.
В списке умерших 186 калужан. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 286 (+8 к предыдущим суткам),
- Обнинск – 152 (-1),
- Кировский район – 119 (+10),
- Боровский район – 105 (-2),
- Козельский район – 98 (+4),
- Малоярославецкий район – 96 (+9),
- Людиновский район – 88 (+3),
- Жуковский район– 80 (0),
- Дзержинский район – 75 (+3),
- Ферзиковский район – 54 (+1),
- Сухиничский район – 53 (+2),
- Бабынинский район – 51 (+2),
- Тарусский район– 40 (+2),
- Думиничский район – 38 (+1),
- Жиздринский район – 32 (+1),
- Юхновский район – 31 (+3),
- Перемышльский район – 30 (+4),
- Мещовский район – 28 (+1),
- Спас-Деменский район – 27 (+2),
- Медынский район – 25 (+2),
- Износковский район – 23 (0),
- Хвастовичский район – 23 (+1),
- Мосальский район – 22 (+1),
- Ульяновский район – 21 (+1),
- Куйбышевский район – 18 (+1),
- Барятинский район – 17 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 января 2021 года.
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