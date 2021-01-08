Число заболевших коронавирусом калужан 8 января немного снизилось

Как сообщает федеральный оперштаб в Калуге зафиксировано падение числа заболевших коронавирусом в сравнении с прошлым днем.

По состоянию на 8 января прирост составил +158 человек. Днем ранее, напомним, было +161. Выздоровели 97 жителей Калужской области, умерших нет.

Согласно данным федерального оперштаба, на данный момент на лечении находятся 1632 человека. Выздоровели 92% от всех заразившихся за время пандемии калужан. Подробные данные по районам будут известны позже.