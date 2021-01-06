В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 6 января, подтвердили 168 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 057, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 98 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 20 358 калужан.

В списке умерших 186 человек. За последние сутки не справились с болезнью еще два жителя Калужской области.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

- Калуга – 270,

- Обнинск – 146,

- Кировский район – 103,

- Боровский район – 101,

- Козельский район – 88,

- Малоярославецкий район – 86,

- Людиновский район – 81,

- Жуковский район– 74,

- Дзержинский район – 68,

- Ферзиковский район – 51,

- Сухиничский район – 50,

- Бабынинский район – 45,

- Тарусский район– 40,

- Думиничский район – 38,

- Жиздринский район – 34,

- Мещовский район – 28,

- Перемышльский район – 27,

- Юхновский район – 26,

- Спас-Деменский район – 24,

- Износковский район – 23,

- Медынский район – 22,

- Хвастовичский район – 20,

- Мосальский район – 19,

- Ульяновский район - 19,

- Куйбышевский район – 16,

- Барятинский район – 14.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 января 2021 года.