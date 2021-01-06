В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 6 января, подтвердили 168 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 057, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 98 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 20 358 калужан.
В списке умерших 186 человек. За последние сутки не справились с болезнью еще два жителя Калужской области.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 270,
- Обнинск – 146,
- Кировский район – 103,
- Боровский район – 101,
- Козельский район – 88,
- Малоярославецкий район – 86,
- Людиновский район – 81,
- Жуковский район– 74,
- Дзержинский район – 68,
- Ферзиковский район – 51,
- Сухиничский район – 50,
- Бабынинский район – 45,
- Тарусский район– 40,
- Думиничский район – 38,
- Жиздринский район – 34,
- Мещовский район – 28,
- Перемышльский район – 27,
- Юхновский район – 26,
- Спас-Деменский район – 24,
- Износковский район – 23,
- Медынский район – 22,
- Хвастовичский район – 20,
- Мосальский район – 19,
- Ульяновский район - 19,
- Куйбышевский район – 16,
- Барятинский район – 14.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 января 2021 года.
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