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В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 06.01.2021 16:56 0 883
В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 6 января, подтвердили 168 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 057, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 98 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 20 358 калужан.

В списке умерших 186 человек. За последние сутки не справились с болезнью еще два жителя Калужской области.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

-  Калуга – 270,

-  Обнинск – 146,

-  Кировский район – 103,

-  Боровский район – 101,

-  Козельский район – 88,

-  Малоярославецкий район – 86,

-  Людиновский район – 81,

-  Жуковский район– 74,

-  Дзержинский район – 68,

-  Ферзиковский район – 51,

-  Сухиничский район – 50,

-  Бабынинский район – 45,

-  Тарусский район– 40,

-  Думиничский район – 38,

-  Жиздринский район – 34,

-  Мещовский район – 28,

-  Перемышльский район – 27,

-  Юхновский район – 26,

-  Спас-Деменский район – 24,

-  Износковский район – 23,

-  Медынский район – 22,

-  Хвастовичский район – 20,

-  Мосальский район – 19,

-  Ульяновский район - 19,

-  Куйбышевский район – 16,

-  Барятинский район – 14.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 января 2021 года.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 06.01.2021 16:56 0 883
Тэги: коронавирус статистика
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