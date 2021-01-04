В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 4 января
В Калужской области в понедельник, 4 января, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 722.
За последние сутки выздоровели 96 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 20 158 калужан.
В списке умерших уже 181 человек. За последние сутки подтвердили четыре новых случая.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 263 (+15 к предыдущему дню),
- Обнинск – 129 (+2),
- Кировский район – 97 (+6),
- Боровский район – 77 (+12),
- Козельский район – 81 (+2),
- Людиновский район – 78 (+4),
- Малоярославецкий район – 69 (+4),
- Жуковский район – 66 (+3),
- Дзержинский район – 63 (+3),
- Ферзиковский район – 48 (+3),
- Сухиничский район – 46 (+3),
- Бабынинский район – 39 (+7),
- Думиничский район – 36 (-2),
- Жиздринский район – 33 (-2),
- Тарусский район – 31 (+2),
- Мещовский район – 26 (-1),
- Перемышльский район – 24 (-1),
- Износковский район – 23 (-1),
- Юхновский район – 23 (+1),
- Спас-Деменский район – 22 (0),
- Медынский район – 21 (0),
- Хвастовичский район – 19 (0),
- Ульяновский район – 17 (0),
- Мосальский район - 16 (+2),
- Куйбышевский район – 13 (+2),
- Барятинский район – 11 (+2).
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