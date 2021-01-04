В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 4 января

В Калужской области в понедельник, 4 января, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 722.

За последние сутки выздоровели 96 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 20 158 калужан.

В списке умерших уже 181 человек. За последние сутки подтвердили четыре новых случая.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: