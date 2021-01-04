В Калужской области за сутки четыре человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 181 человек, сообщили KP40 в понедельник, 4 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 722.

За последние сутки выздоровели 96 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 20 158 калужан.

По всей России за сутки выявлено 23 351 случаев коронавируса. За весь период - 3 260 138. Выписано – 2 640 036. За последние сутки умерли 482 человека, за все время – 58 988.