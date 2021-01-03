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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 3 января

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 03.01.2021 18:24 0 1146
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 3 января

В Калужской области в воскресенье, 3 января, подтвердили 164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 556 человек.

За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 062 калужанина.

В списке умерших 177 человек. За последние сутки зафиксировано 5 новых случаев.

На лечении остаются 1317 человек.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 января 2020 года.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 248 (+14 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 127 (+2),
  • Кировский район – 91 (+7),
  • Козельский район – 79 (+7),
  • Боровский район – 77 (-1),
  • Людиновский район – 74 (+5),
  • Малоярославецкий район – 65 (+2),
  • Жуковский район – 63 (+5),
  • Дзержинский район – 60 (+3),
  • Ферзиковский район – 45 (-2),
  • Сухиничский район – 43 (+2),
  • Думиничский район – 38 (+2),
  • Жиздринский район – 35 (+1),
  • Бабынинский район – 32 (+7),
  • Тарусский район – 29 (-2),
  • Мещовский район – 27 (-1),
  • Перемышльский район – 25 (-1),
  • Износковский район – 24 (+1),
  • Спас-Деменский район – 22 (+1),
  • Юхновский район – 22 (+3),
  • Медынский район – 21 (+4),
  • Хвастовичский район – 19 (+2),
  • Ульяновский район – 17 (+2),
  • Мосальский район - 14 (+2),
  • Куйбышевский район – 11 (+1),
  • Барятинский район – 9 (+1).
Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 03.01.2021 18:24 0 1146
Тэги: карантин статистика
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