В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 3 января

В Калужской области в воскресенье, 3 января, подтвердили 164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 556 человек.

За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 062 калужанина.

В списке умерших 177 человек. За последние сутки зафиксировано 5 новых случаев.

На лечении остаются 1317 человек.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 января 2020 года.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: