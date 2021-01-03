В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 3 января
В Калужской области в воскресенье, 3 января, подтвердили 164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 556 человек.
За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 062 калужанина.
В списке умерших 177 человек. За последние сутки зафиксировано 5 новых случаев.
На лечении остаются 1317 человек.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 января 2020 года.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 248 (+14 к предыдущему дню),
- Обнинск – 127 (+2),
- Кировский район – 91 (+7),
- Козельский район – 79 (+7),
- Боровский район – 77 (-1),
- Людиновский район – 74 (+5),
- Малоярославецкий район – 65 (+2),
- Жуковский район – 63 (+5),
- Дзержинский район – 60 (+3),
- Ферзиковский район – 45 (-2),
- Сухиничский район – 43 (+2),
- Думиничский район – 38 (+2),
- Жиздринский район – 35 (+1),
- Бабынинский район – 32 (+7),
- Тарусский район – 29 (-2),
- Мещовский район – 27 (-1),
- Перемышльский район – 25 (-1),
- Износковский район – 24 (+1),
- Спас-Деменский район – 22 (+1),
- Юхновский район – 22 (+3),
- Медынский район – 21 (+4),
- Хвастовичский район – 19 (+2),
- Ульяновский район – 17 (+2),
- Мосальский район - 14 (+2),
- Куйбышевский район – 11 (+1),
- Барятинский район – 9 (+1).
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